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АВТОВАЗ выдал «слабенькую» Vesta, Jetour — недорогой Х50, а «Яндекс» — конские тарифы на такси: итоги недели

Видеообзор главных событий

Что интересного было на этой неделе? Российский офис Great Wall Motor обозначил сроки начала продаж внедорожника Tank 400, Jetour раскрыл все цены на компактный кроссовер X50, а АВТОВАЗ подтвердил, что LADA Granta получит новую коробку передач, а Vesta — опции. Кроме того, бурно обсуждались возвращение в нашу страну бренда Mitsubishi, повышение цен на такси и снижение — на проезд по трассе М-11 «Нева». А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

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Портал «АвтоВзгляд»

Изображение АВТОВАЗ выдал «слабенькую» Vesta, Jetour — недорогой Х50, а «Яндекс» — конские тарифы на такси: итоги недели

Тольяттинский автогигант активно готовится к рыночному запуску бизнес-седана LADA Aura, но и про другие модели не забывает. Так, на этой неделе выяснилось, что младшенькую в вазовском семействе — то есть «Гранту» — ждет модернизация. А именно — замена коробки передач, с классического «автомата» Jatco на вариатор. Другая новость связана с Vesta — в следующем году флагман обзаведется новыми опциями: климат-контролем, ключ-картой и амбиентной подсветкой.

Тем временем Jetour, который открывает российские продажи кроссовера X50, опубликовал полный прайс-лист этой модели. За «паркетник» с мотором на 113 сил и «механикой» попросят 2 млн рублей. С движком на 147 сил и «роботом» — 2,3 или 2,5 млн в зависимости от комплектации, коих для этой версии предусмотрено две. А российский офис Great Wall Motor официально объявил, что в первом квартале 2025 года выведет на наш рынок Tank 400.

В соцсетях же на этой неделе активно обсуждали скорое возвращение в Россию горячо любимого бренда Mitsubishi. Но тут не все так просто. А раз уж заговорили о грустном — в России обрушились продажи новых автомобилей. Если в сентябре рынок установил месячный рекорд, то в октябре спрос на свеженькие легковушки падает с каждой неделей всё ниже и ниже. Просели, кстати, и продажи «бэушек».

А в продолжение темы грустного — новость о том, что с сегодняшнего дня в России подорожали услуги такси от «Яндекса». Зато с начала недели подешевел проезд по платной трассе М-11 «Нева». Ну как подешевел — просто госкомпания «Автодор» отменила «летние» надбавки, которые временно вводят каждый год и применяют в часы пик...

А подробнее об этих и других самых важных «автомобильных» событиях — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд». Его можно посмотреть здесь.

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