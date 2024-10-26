Что интересного было на этой неделе? Российский офис Great Wall Motor обозначил сроки начала продаж внедорожника Tank 400, Jetour раскрыл все цены на компактный кроссовер X50, а АВТОВАЗ подтвердил, что LADA Granta получит новую коробку передач, а Vesta — опции. Кроме того, бурно обсуждались возвращение в нашу страну бренда Mitsubishi, повышение цен на такси и снижение — на проезд по трассе М-11 «Нева». А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Тольяттинский автогигант активно готовится к рыночному запуску бизнес-седана LADA Aura, но и про другие модели не забывает. Так, на этой неделе выяснилось, что младшенькую в вазовском семействе — то есть «Гранту» — ждет модернизация. А именно — замена коробки передач, с классического «автомата» Jatco на вариатор. Другая новость связана с Vesta — в следующем году флагман обзаведется новыми опциями: климат-контролем, ключ-картой и амбиентной подсветкой.

Тем временем Jetour, который открывает российские продажи кроссовера X50, опубликовал полный прайс-лист этой модели. За «паркетник» с мотором на 113 сил и «механикой» попросят 2 млн рублей. С движком на 147 сил и «роботом» — 2,3 или 2,5 млн в зависимости от комплектации, коих для этой версии предусмотрено две. А российский офис Great Wall Motor официально объявил, что в первом квартале 2025 года выведет на наш рынок Tank 400.

В соцсетях же на этой неделе активно обсуждали скорое возвращение в Россию горячо любимого бренда Mitsubishi. Но тут не все так просто. А раз уж заговорили о грустном — в России обрушились продажи новых автомобилей. Если в сентябре рынок установил месячный рекорд, то в октябре спрос на свеженькие легковушки падает с каждой неделей всё ниже и ниже. Просели, кстати, и продажи «бэушек».

А в продолжение темы грустного — новость о том, что с сегодняшнего дня в России подорожали услуги такси от «Яндекса». Зато с начала недели подешевел проезд по платной трассе М-11 «Нева». Ну как подешевел — просто госкомпания «Автодор» отменила «летние» надбавки, которые временно вводят каждый год и применяют в часы пик...

А подробнее об этих и других самых важных «автомобильных» событиях — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд». Его можно посмотреть здесь.