Скудость и скудность: так ли неудачна LADA Aura, как кажется на первый взгляд

Официальное заявление АВТОВАЗа о старте продаж бизнес-седана LADA Aura в грядущем ноябре наделало столько шума в инфополе, что многие моторизованные соотечественники искренне поверили в чудо: в Тольятти, мол, наконец-то научились делать автомобили. Да не простые, а аж представительского класса! То есть нам не только драконовские антироссийские санкции ни по чем, так еще и национальная инженерно-конструкторская школа до сих пор способна творить чудеса. Увы, но, как выяснил портала «АвтоВзгляд» на премьерном тест-драйве новинки рынка, царь — почти как в популярной комедии времен СССР — оказался не совсем настоящим...

Ведь если по гамбургскому счету, то, как мы уже писали, «Аура» отличается от «Весты», выступившей в данном случае донором, лишь растянутой на 25 см колесной базой, чуть модернизированной подвеской и отделкой салона (да и то — не во всех комплектациях). Ну и, разумеется, ценой. Пока потенциальным клиентам предлагаются версии за 2,6 и 2,8 млн. рубликов, но уже в следующем году появятся варианты и за 2,3, и за 3 «ляма».

Нет, из других новаций со знаком «+» тут можно отметить очень неплохую «шумку». Однако немедленно появляется и знак «-» в виде не очень интересного (от Vesta, разумеется, куда ж деваться) силового агрегата, хотя и довольно удачно подруженного родным нашим автостроителем с вариатором от нового восточного партнера. И так, замечу, у нового флагмана АВТОВАЗа во всем: как только найдешь в модели хоть что-то положительное, тут же напорешься и на разного рода «печальки».

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Да, всем «сыроватостям» и «непредусмотренностям» этого авто очень легко найти оправдание в виде нереально сжатых сроков его разработки и постановки на конвейер, которые были спущены производителю чуть ли не из самой цитадели вселенского добра и мира (и цитадель, кстати сказать, оказалась очень довольна результатом). Но посмотрим теперь, как со всеми выявленными недочетами, включая скудость и скудность этого транспортного средства (и главное — как быстро) справятся подчиненные браво рапортующего об успехах главы АВТОВАЗа г-на Соколова.

Впрочем, более подробно и о ездовых способностях и умениях LADA Aura, и о роскошествах ее интерьера и опций комфорта, и о перспективах развития вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.