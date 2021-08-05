Почему новые правила хранения биометрических данных россиян убьют каршеринг

Минцифры опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства, касающийся допуска организаций к хранению персональных данных россиян. Согласно предложениям ведомства, биометрические данные россиян могут быть доступны лишь организациям, в уставном капитале которых присутствует не более 49% иностранного капитала. Кроме того, такая компания обязана иметь собственный капитал на уровне не ниже 500 млн. рублей. Также она обязана обладать правом собственности на криптографические средства шифрования.

Эти требования должны стать обязательными уже с января 2022 года. Формулировки новых правил таковы, что согласно им, к биометрическим данным можно отнести даже скан паспорта человека, поскольку на нем присутствует фотография.

Заметим, что некоторые каршеринговые компании контролируются зарубежными владельцами, а у ряда других не найдется 500 млн. рублей собственных средств. В этой связи вполне вероятно, что требования новых российских правил хранения данных граждан сделают функционирование их бизнеса невозможным, поскольку регистрация пользователей в каршеринговых сервисах происходит дистанционно, в том числе по скану паспорта гражданина.