Более 70% пассажиров такси жертвуют деньги на благотворительность

Фото: АвтоВзгляд
Более двух лет существует проект «Добрые километры», позволяющий пассажирам такси жертвовать часть потраченных за поездку денег благотворительным организациям. За это время сотни тысяч россиян приняли в нем участие, сделав свой вклад в благое дело.
Мирон Горин

Цель проекта — помогать подопечным четырех благотворительных организаций: Фонду Константина Хабенского, а также фондам «Жизнь Как Чудо», «Подари Жизнь» и «Живи Сейчас» добираться на лечение комфортно и безопасно.

Принять участие может любой пользователь сервиса городской мобильности Ситимобил, которому после совершения поездки на такси будет предложено «подарить километры» посредством перевода символического процента благотворительным фондам, чтобы их подопечные имели возможность бесплатно пользоваться услугами перевозчика.

Самыми активными благотворителями оказались москвичи, питерцы, нижегородцы, а также пользователи такси в Краснодаре и Новосибирске. Согласно статистике, свыше 70% пассажиров автомобилей с шашечками регулярно совершают пожертвования.

безопасность дорожного движения, такси
18 августа 2021
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