Более 70% пассажиров такси жертвуют деньги на благотворительность

Цель проекта — помогать подопечным четырех благотворительных организаций: Фонду Константина Хабенского, а также фондам «Жизнь Как Чудо», «Подари Жизнь» и «Живи Сейчас» добираться на лечение комфортно и безопасно.

Принять участие может любой пользователь сервиса городской мобильности Ситимобил, которому после совершения поездки на такси будет предложено «подарить километры» посредством перевода символического процента благотворительным фондам, чтобы их подопечные имели возможность бесплатно пользоваться услугами перевозчика.

Самыми активными благотворителями оказались москвичи, питерцы, нижегородцы, а также пользователи такси в Краснодаре и Новосибирске. Согласно статистике, свыше 70% пассажиров автомобилей с шашечками регулярно совершают пожертвования.