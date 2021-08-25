«Почта России» продает «буханку» с пробегом 1 млн километров

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Известно, что региональные почтовые службы вынуждены эксплуатировать свои транспортные средства в течении длительного срока. За это время машины успевают многократно выработать свой ресурс, пройти несколько капремонтов и окончательно «устать». Однако и после этого их, как ни странно, не списывают в металлолом, а пытаются продать. Об одном из таких случаев рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Омский филиал «Почты России» распродает самоходный металлолом на колесах, немало повидавший на своем веку. Среди выставленных на продажу транспортных средств числится УАЗ «Буханка», пробежавшая за свою жизнь 1 048 214 километров. Его хотят продать за 69 000 рублей.

На торги выставлен еще один «возрастной» автомобиль «Почты». Это фургон УАЗ выпуска 1987 года. За свои 34 года он проехал 1 090 420 километров и до сих пор находится на ходу. Сообщается, что в 2006 году у ему заменили двигатель, а в 2008 году — кузов. Стоит это транспортное средство 47 000 рублей — гораздо дороже, чем его бы оценили на пункте приема металлолома.

В общей сложности омская «Почта России» распродает 29 списанных машин. Среди них девять легковых автомобилей, три грузовых фургона, десять автофургонов, один универсал и шесть специальных автомобилей.

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25 августа 2021
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