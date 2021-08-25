«Почта России» продает «буханку» с пробегом 1 млн километров

Омский филиал «Почты России» распродает самоходный металлолом на колесах, немало повидавший на своем веку. Среди выставленных на продажу транспортных средств числится УАЗ «Буханка», пробежавшая за свою жизнь 1 048 214 километров. Его хотят продать за 69 000 рублей.

На торги выставлен еще один «возрастной» автомобиль «Почты». Это фургон УАЗ выпуска 1987 года. За свои 34 года он проехал 1 090 420 километров и до сих пор находится на ходу. Сообщается, что в 2006 году у ему заменили двигатель, а в 2008 году — кузов. Стоит это транспортное средство 47 000 рублей — гораздо дороже, чем его бы оценили на пункте приема металлолома.

В общей сложности омская «Почта России» распродает 29 списанных машин. Среди них девять легковых автомобилей, три грузовых фургона, десять автофургонов, один универсал и шесть специальных автомобилей.