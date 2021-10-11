Почему покупатели автомобилей больше не хотят ходить к дилерам

Наиболее популярным местом продаж новых автомобилей все еще остаются автосалоны — 92% потребителей предпочитают покупать авто именно через дилеров, а 97% даже при оформлении покупки онлайн пользуются возможностью забрать новое авто из салона.

Однако популярность не означает, что потребителей устраивает работа автосалонов. Так, 35% опрошенных недовольны попытками продажи ненужных услуг. Также многие недовольны затянутым процессом покупуки: заполнением документов (28%), процессом оформления (27%), дорогой до автосалона (26%) и ожиданием менеджера (24%).

Поэтому покупатели хотели бы заранее знать ответы на вопросы об особенностях модели модели (56%), цене (55%) и доступности (41%). А также 32% хотели бы иметь возможность заранее запросить ценовое предложение и 24% с удовольствием бы пользовались бронированием тест-драйва.

Стоит отметить, что автомобилисты считают онлайн покупку и доставку опциями будущего. В 2021 году уже ⅔ людей готовы совершить онлайн-сделку! Так что неудивительно, интернет-продажи автомобилей растут, а число потребителей, которые впервые увидели свой автомобиль именно через окошко браузера достигло рекордных 89%.