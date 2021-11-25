У охранника стоянки во время дежурства угнали его собственную машину

Фото: Яндекс.Карты.
В Самаре произошла прелюбопытнейшая история. 70-летний пенсионер обратился в полицию с сообщением, что у него угнали машину стоимостью более 550 000 рублей. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», пикантности истории придал тот факт, что дедушка работал охранником на автостоянке, а автомобиль увели во время его дежурства.
Алексей Кованов

В день пропажи годовалой LADA Granta, житель Самары находился на работе, параллельно занимаясь своим автомобилем. На некоторое время мужчина отошел в сторожку, оставив ключи в замке зажигания. Вернувшись, машину пенсионер не обнаружил…

Спустя час, правоохранители заметили похожую «Гранту». В авто сидел ранее судимый 21-летний водитель. В содеянном задержанный сознался: по его словам, проходя мимо стоянки он заметил «Ладу» и, увидев ключ зажигания, решил покататься.

И продолжая тему угонов. В 2006 году житель Новосибирска решился на весьма дорогостоящую покупку, приобретя новенькую — прямо из автосалона — Toyota Camry серии XV30. Однако очень скоро ее увели из капитального гаража. Дело было сработано настолько чисто, что и владелец, и оперативники потеряли всякую надежду отыскать пропажу. Но, как узнал портал «АвтоВзгляд», случилось настоящее чудо.

угон, угоны, уголовный кодекс, скандал
25 ноября 2021
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