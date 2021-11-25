В России резко взлетели цены на АЗС: что будет после Нового года?

По оценкам аналитиков, больше всего подорожало дизельное топливо в Ивановской области — на 2 рубля за литр, в Удмуртии — на 1,57 рубля, в Ульяновской области — на 1,33 рубля.

Любопытно, что в Москве цены на солярку повысились лишь на 1,22 рубля, а в Московской области — на 1,17. Между тем, в Самаре дизель прибавил в стоимости 1,19 рубля, а в Смоленской области — 1,07.

Что касается бензина, то за последние несколько дней средний ценник АИ-92 увеличился на 20 копеек, а АИ-95 — на 22 копейки. Иначе говоря, дизельное топливо подорожало в разы сильнее бензина. Впрочем, независимые эксперты уверены, что уже в следующем году прайсы на «горючку» станут практически неподъемными для населения.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, через несколько месяцев в России цены на самый «ходовой» 92-й бензин могут дойти до 55 рублей за литр!

В общем, в обозримой перспективе нас ждут либо велосипеды, либо транспорт общественного назначения. И удивляться тут, собственно, нечему — статистика цен на топливо за 15 лет говорит сама за себя.