Почему российские и белорусские дальнобойщики останутся без работы

У большей части латвийских транспортных компаний свыше 50% водителей — это граждане России, Белоруссии, Узбекистана и Украины. При этом Латвия оказалась одной из немногих европейских стран, что приняла запрет на выдачу трудовых виз. Таким образом, если у водителя с российским или белорусским паспортом заканчивается виза, его должны уволить…

Кроме того, в ближайшее время возить из Европы станет практически нечего, так как санкционные ограничения — это 140-страничный документ со списком запрещенных товаров. А значит, латвийский транзит вынужденно прекратит свое существование, отмечает портал «Автобизнес».

И продолжая тему грузоперевозок. Украинская таможенная служба конфисковала грузовики с российскими регистрационными знаками. Теперь эти автомобили будут трудиться на благо Украины.