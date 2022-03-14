В каких автосервисах не обматерят и не обманут

Фото: Bosch.
Аналитическое агентство J. D. Power известно своими опросами автомобилистов. На этот раз его эксперты заинтересовались, довольны ли владельцы машин уровнем сервиса на официальных дилерских станциях. Сразу уточним, что опрос проводился среди жителей США, но его итоги наверняка будут интересны и россиянам.
Алексей Кованов

Итак, опросив больше 67 000 автомобилистов, владеющих машинами 2019—2021 годов выпуска, специалисты J. D. Power сделали однозначный вывод: лучше всего работают сервисмены марки Lexus, что заработали от клиентов 897 баллов из 1000 возможных. Также клиенты оказались довольны обсулживанием на СТО марок Cadillac (880), Porsche (879), Acura (871) и BMW (866 баллов).

В списке «массовых», а не «премиальных» марок ситуация выглядит так. Лучше всех, по мнению опрошенной публики, трудятся мастерские брендов MINI (873) и Buick (872 баллами). А далее по списку следуют Mazda (856), Mitsubishi (854) и GMC (853).

Уточним, что автовладельцы отценивали качество технического обслуживания, а также несколько дополнительных критериев, включая общение с горячей линией, приемщиком и т. д. Отдельные бонусы начислялись за наличие дополнительных услуг вроде выездного сервиса.

Между тем, россияне массово бросились скупать запчасти и ремонтировать машины, боясь подорожания. Во всяком случае, портал «АвтоВзгляд», опросив несколько сервисных центров и магазинов автозапчастей, сделал вывод, что народ массово записывается на ремонт, а запасы деталей тают буквально на глазах.

дилеры, автосервис, ремонт
14 марта 2022
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