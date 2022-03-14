В каких автосервисах не обматерят и не обманут

Итак, опросив больше 67 000 автомобилистов, владеющих машинами 2019—2021 годов выпуска, специалисты J. D. Power сделали однозначный вывод: лучше всего работают сервисмены марки Lexus, что заработали от клиентов 897 баллов из 1000 возможных. Также клиенты оказались довольны обсулживанием на СТО марок Cadillac (880), Porsche (879), Acura (871) и BMW (866 баллов).

В списке «массовых», а не «премиальных» марок ситуация выглядит так. Лучше всех, по мнению опрошенной публики, трудятся мастерские брендов MINI (873) и Buick (872 баллами). А далее по списку следуют Mazda (856), Mitsubishi (854) и GMC (853).

Уточним, что автовладельцы отценивали качество технического обслуживания, а также несколько дополнительных критериев, включая общение с горячей линией, приемщиком и т. д. Отдельные бонусы начислялись за наличие дополнительных услуг вроде выездного сервиса.

Между тем, россияне массово бросились скупать запчасти и ремонтировать машины, боясь подорожания. Во всяком случае, портал «АвтоВзгляд», опросив несколько сервисных центров и магазинов автозапчастей, сделал вывод, что народ массово записывается на ремонт, а запасы деталей тают буквально на глазах.