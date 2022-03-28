Эксперт рассказал, можно ли дистанционно «взломать» камеру фиксации нарушений ПДД

Многие знают, что передача информации с камер фиксации нарушений Правил на дорогах страны осуществляется по прямым каналам связи с применением Firewall — систему, предотвращающую несанкционированный доступ к данным. Не последнюю роль играет и криптографическая защита каналов связи. Сам же алгоритм обработки подключен к федеральной системе «Паутина».

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» операционный директор «МВС Груп», компании-поставщика решений безопасности дорожного движения Михаил Родионов, «персональные данные хранятся во внешних федеральных системах, система же фото-видеофиксации не имеет доступа к ним, не формирует постановления административных правонарушений и не рассылает их, она лишь хранит набор фотографий и зафиксированную скорость. Система изолирована от внешнего доступа, к ней невозможно подключиться из сети интернет».

Однако, как мы знаем, даже самую крутую защиту нередко ломают злоумышленники. Полагаем, что и к дорожным камерам при большом желании и навыках доступ тоже можно получить. Вопрос — зачем?