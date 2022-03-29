Российских таксистов обяжут «сливать» в ФСБ информацию о поездках

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Минтранс подготовил свежую версию законопроекта о такси '«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которому агрегаторы будут обязаны передавать в Федеральную службу безопасности информацию, «используемую для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».
Мирон Горин

Как сообщает РБК, агрегаторы такси должны будут открывать сотрудникам ФСБ '«автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным данным. Говоря простым языком, предоставлять ведомству сведения о перевозках.

Ряд министерств уже одобрили новеллу, которая в настоящий момент проходит финальную стадию согласования.

Между тем, ряды российских агрегаторов редеют. Буквально недавно об остановке своей деятельности заявили акционеры сервиса «Ситимобил», фактически оставив «Яндекс.Такси» без конкуренции на рынке.

кризис, безопасность дорожного движения, такси, санкции
29 марта 2022
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