Российских таксистов обяжут «сливать» в ФСБ информацию о поездках

Как сообщает РБК, агрегаторы такси должны будут открывать сотрудникам ФСБ '«автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным данным. Говоря простым языком, предоставлять ведомству сведения о перевозках.

Ряд министерств уже одобрили новеллу, которая в настоящий момент проходит финальную стадию согласования.

Между тем, ряды российских агрегаторов редеют. Буквально недавно об остановке своей деятельности заявили акционеры сервиса «Ситимобил», фактически оставив «Яндекс.Такси» без конкуренции на рынке.