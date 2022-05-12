«Лукойл» выкупает сеть российских автозаправок Shell

В начале весны Shell заявил об остановке производства смазочных материалов и топлива в России, а также прекращении работы фирменных автозаправочных станций. Напомним, что на территории нашей страны представлено около 400 розничных АЗС Shell в 28 городах. Теперь же сеть автозавправочных комплексов будет в ведении «Лукойла».

Помимо Shell о заморозке своей деятельности в России объявили и другие нефтяники. В частности, Total и British Petroleum.

Между тем, бензин и дизельное топливо у нас только дешевеет. В то время, как в Европе и США — наоборот, неприлично дорожает, из-за чего страдает логистика, несут потери фермеры и перевозчики, а также растут цены на различные товары и услуги.

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