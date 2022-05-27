Сотни российских фур «зависли» на литовской границе

Еще в начале мая колонна большегрузов на границе с Литвой насчитывала без малого 500 автопоездов. По информации РИА «Новости», дальнобойщики вынуждены были простаивать по несколько суток.

В настоящий момент фур на таможне в два раза меньше, однако пропускная способность по-прежнему вялотекущая. Правда, для стабилизации ситуации пограничники уже увеличили количество сотрудников.

Напомним, что недавно на польской границе толпы активистов удерживали фуры с российскими и белорусскими номерами, едущие из Европы домой. Узнав об этой ситуации, за дальнобойщиков вступилось Министерство иностранных дел РФ. Сейчас ситуация нормализовалась.

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