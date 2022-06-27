На каких автомобилях ездят россияне в возрасте до 35 лет

Если в возрасте от 21 до 35 лет 80% рулевых — это мужчины, а 20% — женщины, то среди водителей, кому за «тридцать пять» дамочек уже побольше: 25% против 75% мужской аудитории за рулем.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители сервиса «СберАвтоподписка», самыми востребованными автомобилями у шоферов возрастной категории до 35 лет считаются легковушки: чешские Skoda Rapid и Skoda Octavia, российская Lada Vesta, корейский Hyundai Solaris и немецкий Volkswagen Polo, а также кроссоверы Skoda Karoq, Nissan Qashqai и Renault Arkana. А из более «крутых» машин, которые облюбовали наши соотечественники, можно отметить японскую Toyota Camry и премиальный немецкий E-класс от Mercedes-Benz.

Между тем, половина российских водителей отвлекается за рулем на гаджеты, управляя машиной одной рукой, при этом регулярно и не всегда оправданно ругаясь на других участников дорожного движения.