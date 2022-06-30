Сколько времени проводят московские водители в дороге

Почти 70% московских жителей проводят не менее 1—2 часов в пути к месту работы или учебы, выяснили специалисты «Яндекс.Аренда». При этом половина горожан мечтает уменьшить это время. Характерно, что 61% московских жителей не готовы ради достижения такой цели переехать в другое жилье.

Вообще же, среди преград к изменению места жительства в пределах столицы, 24% горожан называют неудобство при поездках до работы и обратно. В случае переезда, 40% московских жителей предпочитают остаться в привычном районе обитания. И примерно столько же готовы сменить его на более привлекательный. Причем 21% москвичей не прочь перебраться жить в другой город. Вероятно, перебрались бы и в другую страну, если бы позволяли возможности…