Сколько времени проводят московские водители в дороге

фото globallookpress.com
Жители Москвы ежедневно вынуждены тратить массу времени на поездки к месту работы и обратно. Эксперты подсчитали конкретные объемы этих потерь. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Почти 70% московских жителей проводят не менее 1—2 часов в пути к месту работы или учебы, выяснили специалисты «Яндекс.Аренда». При этом половина горожан мечтает уменьшить это время. Характерно, что 61% московских жителей не готовы ради достижения такой цели переехать в другое жилье.

Вообще же, среди преград к изменению места жительства в пределах столицы, 24% горожан называют неудобство при поездках до работы и обратно. В случае переезда, 40% московских жителей предпочитают остаться в привычном районе обитания. И примерно столько же готовы сменить его на более привлекательный. Причем 21% москвичей не прочь перебраться жить в другой город. Вероятно, перебрались бы и в другую страну, если бы позволяли возможности…

платные дороги, дорога
30 июня 2022
101