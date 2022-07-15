Премиальяная китайская марка Exeed научит россиян играть в гольф

Имя Exeed будет носить одна из восемнадцати лунок гольф-поля, дающая игрокам шанс забить hole in one — попасть мячом в лунку с одного удара. Столь виртуозные удары считаются одними из самых сложных в этом спорте, для их реализации необходимо не только мастерски владеть техникой игры, но и рисковать. Игрок, которому удастся это сделать, получит специальный приз — длительный тест-драйв одного из кроссоверов китайской марки.

«Гольф всегда был и остается одним из самых элегантных и аристократичных видов спорта, от игроков он требует не только спортивного характера, выдержки, высочайшего профессионализма, но и амбициозности, смелости, готовности пробовать новое. Нам кажется, что все эти качества в полной мере присутствуют в автомобилях Exeed», — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» Геннадий Баранов, директор Exeed Cars Russia.