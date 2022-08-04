Старые Hyundai и Kia научились угонять через обычный кабель USB

Главным очагом преступлений оказался город Милуоки, штат Висконсин, где сейчас ежедневно (!) угоняют по 20 «корейцев». Для успешного запуска двигателя угонщику нужно открыть дверь, что тоже достаточно просто, а затем подключить собственный смартфон через кабель USB к диагностическому разъему автомобиля.

Как считают местные СМИ, таким способом можно «умыкнуть» лишь машину, не оборудованную иммобилайзером. Однако представители Hyundai уверяют, что все модели давно оснащаются противоугонными устройствами, а значит, хитроумная методика позволяет «перехитрить» иммобилайзер.

В любом случае, и заокеанская полиция, и представители автопроизводителей крайне обеспокоены возникшей проблемой. Но рецепта, как сбить волну преступлений, ни те, ни другие пока не придумали. Разве что, правоохранительные органы готовы раздать всем желающим механические блокираторы рулевой колонки.

До России массовые хищения техники южнокорейских марок пока не дошли. И вообще, полугодовая статистика по угонам автомобилей вносит определенный оптимизм: по данным ГИБДД, количество хищений за шесть месяцев снизилось на 18,3%. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в этих цифрах скрыт подвох.