В России заработал новый агрегатор такси на базе ушедшего восвояси Gett

По информации ТАСС, новый сервис сфокусируется на B2B-сегменте и намерен занять рычночную долю Gett в сегменте перевозок. Кстати, в штате — бывшие сотрудники пресловутого Gett, остановившего свою деятельность в России.

Сервис Bib предоставляет пользователям бонусы и скидки, отдельные тарифы предусмотрены для корпоративных клиентов. Однако вряд ли это поможет агрегатору быстро подняться в сегменте, где фактически монополистом является «Яндекс.Такси».

Не так давно, кстати, заявил о «заморозке» своей деятельности еще один оператор такси — сервис «Ситимобил». А незвисимые эксперты прочат стране массовое возвращение «бомбил», которые, впрочем, уже вовсю трудятся в отдельно взятых регионах.