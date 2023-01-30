Почему после 5 февраля в России может начаться бензиновый коллапс

Уже совсем скоро — 5 февраля текущего года — вступит в силу решение Европы отказаться от поставок российской солярки. Тамошние жители десятилетиями заливали в баки миллионов своих авто русский дизель и горя не знали. Российские нефтепереработчики до последнего времени отправляли на Запад до 50% всего выпускавшегося в стране дизтоплива: в Европу с российских НПЗ отгружалось до 1,8 млн. баррелей ДТ (порядка 250 000—270 000 тонн).

Сейчас этот поток потихоньку тормозится, что нашло отражение в российских биржевых ценах на этот нефтепродукт. В конце ноября 2022-го стоимость тонны дизтоплива составляла порядка 65 000 рублей, а нынче она опустилась примерно до 45 000 рублей. И продолжает снижаться.

С одной стороны, это круто. На отечественном рынке вырисовывается переизбыток тяжелого горючего и розничные прайсы на него должны упасть. Возможно. Но есть небольшая загвоздка. По какой бы цене (или вообще бесплатно) вы ни заправили автомобиль, его мотор продолжит потреблять топливо в одних и тех же объемах. Поэтому излишки на рынке горючего все равно появятся и их можно пристроить только в хранилища. Которые тоже не резиновые. Выход под названием «перестать делать» не годится.