Почему после 5 февраля в России может начаться бензиновый коллапс

Уже совсем скоро — 5 февраля текущего года — вступит в силу решение Европы отказаться от поставок российской солярки. Тамошние жители десятилетиями заливали в баки миллионов своих авто русский дизель и горя не знали. Российские нефтепереработчики до последнего времени отправляли на Запад до 50% всего выпускавшегося в стране дизтоплива: в Европу с российских НПЗ отгружалось до 1,8 млн. баррелей ДТ (порядка 250 000—270 000 тонн).
Сейчас этот поток потихоньку тормозится, что нашло отражение в российских биржевых ценах на этот нефтепродукт. В конце ноября 2022-го стоимость тонны дизтоплива составляла порядка 65 000 рублей, а нынче она опустилась примерно до 45 000 рублей. И продолжает снижаться.
С одной стороны, это круто. На отечественном рынке вырисовывается переизбыток тяжелого горючего и розничные прайсы на него должны упасть. Возможно. Но есть небольшая загвоздка. По какой бы цене (или вообще бесплатно) вы ни заправили автомобиль, его мотор продолжит потреблять топливо в одних и тех же объемах. Поэтому излишки на рынке горючего все равно появятся и их можно пристроить только в хранилища. Которые тоже не резиновые. Выход под названием «перестать делать» не годится.
Хотя бы потому, что дизтопливо получается из нефти одновременно с бензином и керосином. Ведь при нефтеперегонке вместе с каждыми 100 л бензина образуется не менее 30 л дизеля. А чаще — еще больше. И никуда от этого не денешься. Со временем, когда свободных хранилищ для закачки солярки уже не останется, НПЗ будут вынуждены снижать объемы переработки нефти в принципе: не сливать же ненужный продукт в землю! Что приведет к снижению выпуска вообще всех видов моторных топлив. Это — прямой путь уже к дефициту бензина! Ну а где дефицит, там и рост цен на АЗС.
Мы конечно надеемся, что избытки ДТ частично сгорят в печах котельных и электростанций. Но приличная их часть все-таки уйдет на розничный рынок, минуя АЗС. Уже сейчас при средних ценах в Москве на дизтопливо на уровне 58 рублей за литр, любой автовладелец может заправлять свою личную машину по 45—47 рублей/литр.
Этим бизнесом промышляют «микрооптовики», закупающие на НПЗ не менее 5000 горючего за раз (по 35—37 ₽ за литр дизеля), а потом реализующие его частникам. Вполне открыто и легально. А когда в России нарисуется переизбыток тяжелого топлива, у мелких оптовиков оно вполне может подешеветь рублей до 25 за литр. А то и меньше. Даже если официальные АЗС будут пытаться держать нынешние цены…