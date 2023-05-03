Депутаты потребовали явить россиянам автомобиль за 500 тысяч рублей

По мнению парламентария, доступный для населения автомобиль должен стоить не дороже 500 000 рублей и обладать 1,5-литровым мотором мощностью до 120 л. с., механической коробкой передач, а также увеличенным дорожным просветом. Да, клиренс — важный параметр для эксплуатации в России, где автомобилисты ездят не по дорогам, а направлениям.

Кроме того, Сергей Миронов считает, что в эту сумму обязаны войти такие опции как кондиционер, фронтальные подушки безопасности, ABS, система стабилизации и модуль ЭРА-ГЛОНАСС.

Разумеется, народным такой автомобиль будет лишь при условии доступной цены — порядка 500 тысяч рублей, а это станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке. А значит, необходим специальный национальный проект. Иначе мы обречены на старение автопарка, рост смертей и травм на дорогах, — заявил депутат Сергей Миронов.

Вот только выпускать автомобили за такие деньги сейчас попросту нереально: цены выросли буквально на все — от компонентов до логистики. Та же LADA Granta, которая пару лет назад стоила немногим больше 400 000 рублей, сейчас дешевле 700 000 не найти. Частично стимуляции спроса переодически способствует программа господдержки, позволяющая сэкономить до 20—25% от стоимости авто. Но и эта мера — лишь капля в море.