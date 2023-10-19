В Госдуме призвали пересадить всех чиновников на «Москвич 6»

Как сообщает РИА Новости, глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев во время посещения завода «Москвич» заявил, что для чиновников надо приобретать автомобили возрожденной отечественной марки. «Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию „Москвичей“, именно лифтбэков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть, 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать и начинать надо чиновникам и правительству Москвы — показать пример. Мы к этому готовы», — сказал Москвичев.

Депутат подчеркнул, что лично взял на испытание «Москвич», заключив договор, чтобы оценить его качество на российских дорогах.

Напомним, ранее Госдума единогласно приняла решение об использовании депутатами автомобилей только отечественного производства в своих избирательных округах. Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что тема передвижения законодателей в Москве уже обсуждалась с Управлением делами Президента, и по мере выбытия служебных машин их будут менять на российские.