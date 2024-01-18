Стало известно, в каких регионах России чаще всего скручивают пробег

Как рассказал глава РОАД со ссылкой на данные сервиса «Авито Автотека», больше всего автомобилей, на которых при проверке была выявлена коррекция показаний одометра, продается в Краснодарском крае — 24% из всех выставленных на продажу. Чуть реже скручивают пробег перед реализацией машины в Самарской области — 23%, Челябинской и Ростовской областях — тоже по 23%, а также в Башкирии — там тоже меняют показания одометра 23% владельцев автомобилей, надеясь, видимо, выручить за свою «ласточку» чуть больше денег.

В Московской области пробег оказался скручен почти на каждой пятой машине, выставленной на вторичном рынке — 21%. Не гнушаются править цифры на одометре в Свердловской области (тоже 21%), В Татарстане (17%), Санкт-Петербурге (тоже 17%) и в Москве (все те же 17%).

К слову, в РОАД уже предлагали властям ввести уголовную ответственность за скручивание пробега — и ввести наказание вплоть до тюремного заключения на срок до трех лет. Cоответствующие поправки должны быть внесены в КоАП и УК РФ, считает Подщеколдин.