Как дешево решить проблему «умершего» аккумулятора

Чтобы корректно ответить на этот вопрос, придется слегка углубиться в устройство AGM-батарей. Принцип их работы не отличается от имеющего место в обычных автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторах. Тут тоже есть «банки» с электролитом, в который погружены свинцовые пластины. Отличие лишь в том, что в AGM-батарее электролит не плещется, а с помощью специального загустителя превращен в гель. Вот и весь секрет.
От чего в принципе «умирают» свинцовые батареи? У них могут разрушаться электроды пластин. Эта беда фатальна и для обычных, и для гелевых «аккумов». Как и физическое осыпание губчатой обмазки со все тех же пластин. В AGM-устройствах гель не дает ей упасть на дно «банки», но от этого не легче. В обоих случаях батарея даже заряжаться отказывается.
Еще один бич — сульфатация пластин, появление на них плохо растворимого сульфата свинца. Эту неприятность можно устранить, организовав для аккумулятора многочисленные циклы заряда-разряда по специфическому алгоритму. Таким образом накопитель электроэнергии вполне можно реанимировать до состояния «на твердую четверку».
Однако одной из самых распространенных причин выхода из строя гелевых аккумуляторов считается (как ни странно!) высыхание. Их, разумеется, делают герметичными и необслуживаемыми. Но добиться идеальной изоляции содержимого «банок» от атмосферы оправданными экономически мерами, разумеется, невозможно.
И влага из геля потихоньку, с годами, уходит. Пластины оказываются сухими — батарея кажется «мертвой». Оживить такой AGM проще всего. Тут не требуется даже никакое спецоборудование. Снимают пластиковую крышку батареи, чтобы добраться до горловин ее «банок», открывают и их, а затем с помощью обычного медицинского шприца понемногу впрыскивают в подсохшую гелевую массу дистилированную воду. Восстанавливая в ней требуемый уровень влажности. Далее, в обратном порядке, батарею герметизируют и — вуаля: можно выставлять на продажу.
В Европе гелевые аккумуляторы стали по-настоящему массовым явлением уже давно. И сейчас в Россию оттуда пошли поставки восстановленных AGM в существенных объемах — в ответ на возникший у нас спрос.
Новая батарея такого типа на какую-нибудь 10—15-летнюю BMW стоит 60 000—80 000 рублей. А аналогичный восстановленный «аккум», который вполне может поработать еще несколько лет, можно приобрести за 5000—6000 рублей. Почувствуйте разницу, как говорится.
Для автовладельца в этой схеме, разумеется, существует риск нарваться на совсем убитый AGM-аккумулятор. А чтобы минимизировать его, надо отказаться от приобретения батареи со вздутым корпусом и на слух проконтролировать, чтобы при встряхивании и кантовании внутри нее ничего не болталось, не перекатывалось, не громыхало и не пересыпалось. Ну и без проверки кондиций аккумулятора с помощью нагрузочной вилки покупать его не стоит. А в остальном — почему бы и нет…