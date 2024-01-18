Как дешево решить проблему «умершего» аккумулятора

Чтобы корректно ответить на этот вопрос, придется слегка углубиться в устройство AGM-батарей. Принцип их работы не отличается от имеющего место в обычных автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторах. Тут тоже есть «банки» с электролитом, в который погружены свинцовые пластины. Отличие лишь в том, что в AGM-батарее электролит не плещется, а с помощью специального загустителя превращен в гель. Вот и весь секрет.

От чего в принципе «умирают» свинцовые батареи? У них могут разрушаться электроды пластин. Эта беда фатальна и для обычных, и для гелевых «аккумов». Как и физическое осыпание губчатой обмазки со все тех же пластин. В AGM-устройствах гель не дает ей упасть на дно «банки», но от этого не легче. В обоих случаях батарея даже заряжаться отказывается.

Еще один бич — сульфатация пластин, появление на них плохо растворимого сульфата свинца. Эту неприятность можно устранить, организовав для аккумулятора многочисленные циклы заряда-разряда по специфическому алгоритму. Таким образом накопитель электроэнергии вполне можно реанимировать до состояния «на твердую четверку».

Однако одной из самых распространенных причин выхода из строя гелевых аккумуляторов считается (как ни странно!) высыхание. Их, разумеется, делают герметичными и необслуживаемыми. Но добиться идеальной изоляции содержимого «банок» от атмосферы оправданными экономически мерами, разумеется, невозможно.