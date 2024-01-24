В Москве начали воровать кабели для зарядки электромобилей

Как стало известно нашим коллегам из «МК», в столичной криминальной хронике набирает обороты новый тренд — злоумышленники воруют кабели для зарядки электромобилей прямо на улицах. Эксперты отмечают, что во всех случаях преступники действуют по одной и той же схеме. Зная, что отсоединить кабель от машины во время зарядки нельзя, они терпеливо дожидаются ее окончания неподалеку от станции, после чего, когда система снимает блокировку и «отпускает» шнур, выдергивают его и исчезают вместе с добычей.

Интерес воришек к кабелям растет вместе с увеличением числа парковок, оборудованных зарядными станциями. И это легко объяснить — шнур можно дорого продать. На популярных сайтах бесплатных объявлений, к примеру, можно найти множество предложений подержанных кабелей для зарядки за 10— 20 тысяч рублей. Но есть, к сожалению, еще более простой способ сбыта ворованных шнуров — толстые медные провода с удовольствием принимают в скупках цветных металлов за 3—5 тысяч рублей.