Идея для оригинального подарка на 8 марта: лотерейный билет «Мечталлион»

В последние годы подарки дамам на 8 марта становятся все оригинальнее. «Джентельменский» набор – цветы и конфеты, мужчины все чаще стараются дополнить чем-то эдаким. Например, вложить в упаковочку сладостей лотерейный билет. Тем более, что к праздникам проводятся специальные тиражи лотереи, а выглядят такие билеты как настоящие открытки. Так, например, в праздничный розыгрыш «Мечталлион» - флагманскую лотерею от бренда «Национальная Лотерея» - выигрывает каждый второй билет.

Кроме того, в тираже 10 марта не менее 25 человек станут богаче на миллион рублей. И, конечно же, у участников есть реальный шанс выиграть суперприз – от 100 миллионов рублей, который с начала 2024 года был разыгран уже дважды.

«Готовите подарки на грядущий праздник? Не забудьте про билеты лотереи «Мечталлион», которые станут настоящим сюрпризом или отличным дополнением к нему. Дайте вашим близким шанс выиграть приз в праздничном розыгрыше и воплотить заветную мечту», - прокомментировали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Своими ощущениями от выигрыша поделились и прошлогодние миллионеры.

«За несколько дней до тиража купил по билету как дополнение к основному подарку для дочки и жены. Сам эфир они не смотрели, посмотрели потом запись и, когда узнали, что выиграли миллион, там просто восторгу не было предела. Был шок просто. После я участвовал в съемках новогоднего розыгрыша «Мечталлион» и оказалось, что куча людей смотрели этот эфир и посыпались звонки и сообщения со всей страны. Был всплеск активности, все спрашивали, что и как. Теперь знаю, кто из знакомых играет в лотерею», - смеется победитель прошлого праздничного розыгрыша Алексей из Санкт-Петербурга.

«Муж пошел в магазин за кормом для кота 8 марта, и ему кассир предложила взять на сдачу билеты жене в подарок. Так он и взял 6 билетов. Принес мне гордый, говорит: «На, будешь у нас в семье миллионершей». Мы тогда только посмеялись, да и до сих пор не осознали еще свою удачу. Но к продавщице надо вернуться, цветов ей подарить в благодарность», - поделилась воспоминаниями Юлия из Московской области.

Дарить лотерейные билеты на праздники стало хорошей традицией. К особым тиражам «Национальная Лотерея» приготовила специальные билеты-открытки «Мечталлион» с ярким дизайном и тремя игровыми полями. Желающие сделать сюрприз более запоминающимся смогут приобрести во всех отделениях Почты России наборы из 10 билетов. А ещё наборы к 8 марта можно легко подарить онлайн, отправив их вместе с красивой электронной открыткой с мобильного приложения или сайта nloto.ru. Фото: пресс-служба бренда "Национальная Лотерея"

Кстати, на традиционных выигрышах в этому году подарки не заканчиваются! В акции «Второй шанс» «Национальная Лотерея» проведёт 14 марта дополнительный розыгрыш 6 млн рублей среди билетов, которые останутся без выигрыша после праздничных тиражей к Дню защитника Отечества и 8 Марта. Чтобы получить «Второй шанс» и выиграть один из 200 призов по 30 тысяч рублей, участникам акции необходимо привязать билеты на сайте. Электронные билеты, купленные на сайте или в мобильном приложении, участвуют в розыгрыше автоматически, а победители будут определены с помощью рандомайзера.

Трансляция праздничного розыгрыша «Мечталлион» состоится 10 марта на Первом канале в 09:20 (время местное). Билеты можно приобрести на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальная Лотерея», а также в отделениях Почты России и у партнеров бренда: в розничных точках продаж, магазинах сетей «Магнит», «Пятёрочка», «Дикси», «Лента» и пр.

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