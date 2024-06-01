«Похороны» ГИБДД, «наперстки» Автодора, «электричка» АВТОВАЗа: итоги недели

Чем запомнится последняя неделя весны? АВТОВАЗ объявил дату премьеры LADA Iskra и приступил к предсерийному производству седана Aura, Xcite открыл продажи кроссовера X-Cross 7, Chery выкатила на российский рынок «бюджетный» Arrizo 8, Geely подтвердила скорый запуск полноприводного Atlas, а ГИБДД переименовалась обратно в Госавтоинспекцию. Об этих и других самых важных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Итак, LADA Iskra. АВТОВАЗ назвал точную дату премьеры одной из самых ожидаемых новинок этого года — модель, которая впоследствии сменит на боевом посту «Гранту», представят публике 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Там же тольяттинцы покажут универсал Vesta Spotline с вариатором и некий экспериментальный электромобиль на базе Niva Travel.

Что еще слышно от АВТОВАЗа? Отечественный автогигант наладил предсерийное производство «бизнес-седана» LADA Aura. Хотя инсайдеры поговаривают, что у завода имеются некоторые проблемки с комплектующими для этой модели — в частности, не хватает оригинальных карт задних дверей. Кроме того, волжане тестируют «люксовую» Granta. «Бюджетник» в новой комплектации, которая станет самой дорогой в линейке, поступит в продажу через пару месяцев.

Тем временем компания «Автодом», новый владелец предприятия Mercedes-Benz в Подмосковье, планирует создать собственный автомобильный бренд и поставить на конвейер аж 8 моделей до конца 2025 года. Как амбициозно! То ли дело белорусский завод «БелДжи». Никаких громких заявлений: сначала тихонько наладили выпуск предыдущего Geely Coolray под своей маркой, а теперь — и «Атласа»: того, что с приставкой Pro. Продажи Belgee X70 уже, кстати, начались. Но, правда, не в России.

В нашей же стране рыночный дебют на этой неделе справили три другие автоновинки: Xcite X-Cross 7, Citroёn C5 Aircross и Chery Arrizo 8 в новой «бюджетной» версии Comfort. Кроме того, стало известно, что в ближайшие месяцы в дилерские шоу-румы поступят полноприводный Geely Atlas и пара свеженьких пикапов от Foton — модель V9 с гибридным двигателем на базе «дизеля» и кучей полезных опций, а также Tunland G7 с «механикой».

С автомобильными «интересностями» на этом все, но не спешите закрывать страницу — у нас в запасе еще несколько социальных новостей. Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор Олег Понарьин заявил, что повышать максимально разрешенную скорость на дорогах в России не будут — про вожделенные 150 км/ч на «платках» можно на какое-то время забыть. К слову о «платках» — «Автодор» ввел скидочные абонементы на проезд по М12, но тут тоже не все так однозначно.

Ну и, конечно, самое обсуждаемое событие уходящей недели — оказывается, в России больше нет ГИБДД. Теперь за порядком на дорогах следит Госавтоинспекция — да-да, не опять, а снова. Глава ведомства Михаил Черников подтвердил, что переименование уже закреплено законодательно. Но зачем оно понадобилось?..

А все подробности об этих и других самых интересных новостях автомобильной жизни страны последних весенних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.