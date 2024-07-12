Фанатам приготовиться: когда Ford вернется в Россию?

В отличии от большинства прочих иностранных автобрендов, корпорация Ford ушла из РФ не по идеологическим соображениям после начала СВО, а по сугубо экономическим причинам. Тем не менее, в нашей стране осталось множество любителей машин американской марки. Насколько востребованы они сейчас и какова вероятность возвращения Ford в Россию?

Компания Ford уникальна тем, что единственная из иностранных автопроизводителей умудрилась дважды уйти из России: с примерно вековой периодичностью. Первый раз это событие имело место быть сразу после революции 1917 года, а второй — в 2019 году, когда выяснилось, что российский рынок чуть ли не убыточен для американского бренда, даже несмотря на наличие собственного сборочного предприятия в Ленинградской области.

Заметим, что после окончания гражданской войны в России в начале прошлого века. Генри Форд возобновил сотрудничество с новой властью. Но назвать это мероприятие полноценным «возвращением на российский рынок» язык не поворачивается. Как бы то ни было, но и сейчас по российским дорогам бегает множество Focus, Mondeo, Kuga, Explorer... Наверняка их нынешние владельцы не прочь пересесть в новое поколение той же модели, за рулем которой им сейчас приходится сидеть.

Понятно, что бренд этот — американский, понятно, что санкции и все такое. Но ведь существует и параллельный, и «серый» импорт машин в Россию, с помощью которого целый ряд вроде как ушедших от нас в 2022 году автостроителей сохраняют свое присутствие в РФ! О реалиях, сложившихся на текущий момент в «фордовском» сегменте рынка экспортируемых в нашу страну иномарок, порталу «АвтоВзгляд» рассказал основатель автомаркетплейса Car Click Сергей Пиголкин.

Фото Ford

— На данный момент машины марки Ford завозятся к нам в исчезающе малых объемах. Относительно недавно, если кто помнит, была попытка завезти к нам партию седанов Ford Mondeo из Китая, предназначенных для рынка КНР. Проблема крылась в том, что они были не русифицированы.

Импортер намеревался с помощью российских специалистов перевести все меню машин на русский язык и продать их тут. В итоге эта затея не удалась и сейчас «Mondeo с иероглифами» импортер продает по себестоимости, лишь бы деньги вернуть. Но без особого успеха, надо заметить. Из других моделей Ford, которые хоть кто-то заказывает в России, могу, пожалуй, назвать лишь кроссовер Explorer.

Эти подержанные машины везут преимущественно из Эмиратов, через Грузию. Есть единичные заказы новых Ford Bronco Sport. Их обычно растамаживают с уплатой всех пошлин и утильсбора. В итоге машина в хорошей комплектации стоит более 5 миллионов рублей. Что сужает аудиторию ее потенциальных покупателей до узкого круга фанатов марки или модели.

В единичных экземплярах везут иногда из тех же Эмиратов или США дорогущие Ford F-150 Raptor и Mustang. Но в целом, россиянам машины Ford никому толком не нужны. Разве что, повторю, редким фанатам, — говорит Сергей Пиголкин.