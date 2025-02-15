Пчелы против меда: почему американский автопром уже недоволен Трампом

Месяца не прошло с момента официального назначения Дональда Трампа президентом США, как общий энтузиазм американцев начал потихоньку затухать. Более того, негодование высказали даже те из них, кто должен вместе с Фредовичем делать «Америку снова великой»: в первых рядах критиков «нового курса» — культовые американские автопроизводители. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Основным лозунгом г-на Трампа во время и после его сногсшибательной и очень кинематографичной кампании было то самое «make America great again», за что и самого его, и его команду назвали MAGA. Красные кепки с этой аббревиатурой мелькают по всей информационной ленте до сих пор — народу нравится. Однако за словами должны были последовать дела, но поднимать производство — это вам не заливы переименовывать.

С первой же минуты за столом «Резолют» Дональд Трамп начал штамповать новые указы и законы, в товарных количествах отменяя установки Байдена и переиначивая американскую действительность на свой лад. Эффектно, но эффективно ли? Оказывается, что не очень. Так, NBC распространило слова исполнительного директора Ford Motor Джима Фарли, который крайне скептически отнесся к тем буре, которую породил Трамп.

В частности мистер Фарли признал, что пока меры Трампа привели исключительно к хаосу, который, в свою очередь, породил одни лишь затраты. Вместо того, чтобы американская автомобильная промышленность задышала и подняла голову, стряхнув с плеч различные электро-«Мустанги», отрасль погружается в пучину непонимания. «Немного здесь, немного там, вот с чем нам приходится иметь дело прямо сейчас», — сказал Фарли.

Никто не сомневается, что наследство, доставшееся Трампу, не отвечает минимальным представлениям успешного предпринимателя о прекрасном, но старое правило «работает — не трогай» уместно, как никогда: невозможно переиначить все и сразу. Нет такого рецепта, позволяющего в один день перевернуть с ног на голову столь глобальные, давно запущенные и уже пустившие корни процессы.

Но истерика и «эффективный менеджмент» результата не дают. Никогда. Нужно, во-первых, время, а во-вторых, ресурсы, которые сначала надо еще добыть и переработать или купить у одной недружественной страны. Или уже дружественной? Нам ждать «голубой овал» или попозже, мистер Трамп?