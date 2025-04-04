Механики и журналисты сразились за победу в турнире «Rosneft MAGNUM. Кубок профессионалов»

В Москве прошел финал турнира «Rosneft MAGNUM. Кубок профессионалов», в рамках которого участники померились силами в любопытной дисциплине по замене моторного масла. В качестве испытуемых — лучшие автомеханики столицы и группа журналистов, «полигона» — LADA Granta. Счет шел на секунды, а победитель получил сертификат на 200 000 рублей.

Сколько нужно времени, чтобы поменять масло в двигателе

Условия в финальной борьбе «Rosneft MAGNUM. Кубок профессионалов», в которой принял участие и обозреватель портала «АвтоВзгляд», были для всех одинаковые: «Гранта», подъемник, канистра Rosneft MAGNUM, новый оригинальный фильтр LADA, строгий контроль судей и секундомер. На старт, внимание, время пошло!

Казалось бы, все предельно просто: поменять масло на автомобиле в России может буквально каждый, кто хоть раз этим самым автомобилем обладал. Тонкостей никаких: открутил заливную крышку, забрался под машину, подставил емкость, отвернул болт сливной горловины, дождался, пока стечет, скинул старый фильтр, подкинул новый, завернул пробку — опускай и заливай новое масло. Задача, с которой справится и ребенок с сильными руками.

Однако, когда счет идет на секунды, появляются некоторые сложности: пробка скользкая, вся в масле, из рук валится. Фильтр у «Гранты» маленький и расположен достаточно глубоко — универсальным инструментом подлезть непросто. А секунды бегут! Более того: за каждую каплю смазочного материала на стерильном полу — штраф.

Лучшим в итоге стал представитель дилерского центра «Автодом» — механик Дмитрий Биричев, защитивший титул. Его время в финале составило 122 секунды, а в процессе движения по турнирной лесенке он и вовсе вышел из двух минут. Борьба была яростная, искренняя и азартная, дружбой тут и не пахло: победитель, помимо кубка и оваций, забрал домой сертификат на 200 000 рублей.