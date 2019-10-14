Страховщики не платят ни по ОСАГО, ни по КАСКО

Так, по крайней мер, утверждает главный финансовый уполномоченный страны Юрий Воронин. По его словам, за четыре последние месяца финомбудсмену на произвол страховых, не желающих нести свои обязательства по договорам добровольного автострахования пожаловались 967 гражданина. К сожалению, все жалобы служба финуполномоченных изучить не успела. Но и итог рассмотрения 114 из них впечатляет — без малого 40% из них подтвердились и финансовый уполномоченный требования потребителей удовлетворил.

А анализ жалоб автолюбителей позволил ему сделать вывод, что чаще всего застрахованные по КАСКО сталкиваются с необоснованным отказом в доплате страхового возмещения (денежная форма) и с нарушением срока выплаты. Так же граждане недовольны нарушением сроков ремонта машин и необоснованными отказами компаний в выплате возмещения (денежная форма).

Напомним, что возможность решать вопросы со страховыми компаниями по «моторным» видам страхования, в том числе КАСКО, с помощью финансового уполномоченного появилась у россиян с 1 июня 2019 года. К нему водители должны обращаться в любой конфликтной ситуации со страховщиками, и только если решение омбудсмена их не удовлетворит — идти в суд. Услуги уполномоченного бесплатны.