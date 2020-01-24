Страховщики опять хитрят с ОСАГО

За 2019 год сборы по ОСАГО составили 220,2 млрд. рублей, что меньше сборов 2018 год на 7,7 млрд. рублей. Общая сумма выплат возмещения автовладельцам — 150,1 млрд. рублей, что больше показателя предыдущего года на 8,0 млрд. рублей. Такие данные обнародовал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Таким образом, выручка страховых компаний составила около 70 млрд. рублей или 32% от всех собранных с автовладельцев средств. Даже с учетом того, что 20% от сборов по закону идет «на ведение дел» (по факту — остается у страховщиков) и еще 3% — отдается на отчисления в резервный фонд РСА, 9% чистейшей прибыли можно считать прекрасным результатом.

— На текущий момент в России больше зарабатывают только нефтяники и банкиры. Мы видим, что начатая Центробанком реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО дает позитивные плоды для автовладельцев. Большая их часть, как и предполагалось, ощутила снижение цены полиса обязательной «автогражданки». Причина, как мы уже не раз говорили, в возросшей конкуренции между страховщиками — сказал глава РСА Игорь Юргенс.

На самом же деле снижение средней цены полиса ОСАГО объясняется совершенно иным. Дело в том, что уже несколько дней подряд наблюдается резкое падение количества молодых водителей в общей массе автовладельцев. Оно обусловлено исключительно «демографической ямой» 90-х годов прошлого века.

По этой причине растет доля сидящих за рулем граждан более старшего поколения, на которых не действует повышающий коэффициент в цене страховки «за возраст». И никакой ЦБ к падению средней стоимости полиса отношения не имеет.