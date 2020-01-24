Страховщики опять хитрят с ОСАГО

stephenbabcock.com
Опубликование данных о количестве собранных с автомобилистов в рамках ОСАГО средств стало очередным поводом для лоббистов страховых компаний выдать желаемое за действительное.

За 2019 год сборы по ОСАГО составили 220,2 млрд. рублей, что меньше сборов 2018 год на 7,7 млрд. рублей. Общая сумма выплат возмещения автовладельцам — 150,1 млрд. рублей, что больше показателя предыдущего года на 8,0 млрд. рублей. Такие данные обнародовал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Таким образом, выручка страховых компаний составила около 70 млрд. рублей или 32% от всех собранных с автовладельцев средств. Даже с учетом того, что 20% от сборов по закону идет «на ведение дел» (по факту — остается у страховщиков) и еще 3% — отдается на отчисления в резервный фонд РСА, 9% чистейшей прибыли можно считать прекрасным результатом.

— На текущий момент в России больше зарабатывают только нефтяники и банкиры. Мы видим, что начатая Центробанком реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО дает позитивные плоды для автовладельцев. Большая их часть, как и предполагалось, ощутила снижение цены полиса обязательной «автогражданки». Причина, как мы уже не раз говорили, в возросшей конкуренции между страховщиками — сказал глава РСА Игорь Юргенс.

На самом же деле снижение средней цены полиса ОСАГО объясняется совершенно иным. Дело в том, что уже несколько дней подряд наблюдается резкое падение количества молодых водителей в общей массе автовладельцев. Оно обусловлено исключительно «демографической ямой» 90-х годов прошлого века.

По этой причине растет доля сидящих за рулем граждан более старшего поколения, на которых не действует повышающий коэффициент в цене страховки «за возраст». И никакой ЦБ к падению средней стоимости полиса отношения не имеет.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба
24 января 2020
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