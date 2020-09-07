Подорожание ОСАГО для нарушителей ПДД откладывается на неопределенный срок

Начиная с 5 сентября 2020-го года, после вступления в силу поправок к закону об ОСАГО, страховые компании получили возможность делать тарифы более индивидуальными. Учитывая, в том числе, и поведение водителя за рулем — нарушения им ПДД или вождение в пьяном виде. Но выяснилось, что реализовать ее на практике сейчас они не могут.

Такое положение продлится до тех пор, пока в постановление правительства № 567 «Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» не будут внесены изменения, разрешающие обмен данными водителей между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и МВД.

Когда это произойдет и бюрократическая проблема решится, никто точно не знает. Однако уже сейчас исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев рассказывает, что «МВД будет самостоятельно делать у себя анализ на запрос со стороны страховщика по конкретной фамилии и выдавать ответ, есть ли у человека два и более нарушений за прошедший год».