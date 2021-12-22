Чем обернутся для автовладельцев законы, принятые в 2021 году

Прошедший 2021 год в автомобильном праве РФ вполне можно назвать «годом техосмотра». За этот довольно короткий срок официальный взгляд российских властей на обязательное ТО успел поменяться диаметрально: от дрмуче-суконного «закрутим гайки по полной программе!» до вполне разумного «да зачем вообще этот техосмотр нужен?!».

Об этом и еще о ряде в целом положительных для миллионов автовладельцев России нововведений журналисты портала «АвтоВзгляд» рассуждают в новом выпуске подкаста (послушать его можно здесь).