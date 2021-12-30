Cтраховщикам разрешили с 1 января резко поднять цену полиса ОСАГО

— Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) — 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) — 30%, — говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Таким образом, для легковушек, принадлежащих физлицам, максимальная базовая цена полиса ОСАГО вырастет до 5980 рублей. Для мотоциклов эта планка повышается до 2013 рублей.

Параллельно ЦБ пересмотрел величину коэффициентов возраста и стажа водителя, применяемых для расчета окончательной цены полиса обязательного автострахования, а также коэффициенты за аварийность. Кроме того, корректировке подверглись некоторые региональные коэффициенты.

Указания ЦБ вступают в силу с 1 января 2022 года за исключением части, касающейся коэффициентов за безаварийное вождение. Тут изменения вступят в силу 1 апреля будущего года.