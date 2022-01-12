Страховщики уверены, что ОСАГО подешевело, а не подорожало

Если говорить предметно, то из 262 территориальных коэффициентов было понижено сразу 143 и ещё 45 осталось без изменений. В Центральном федеральном округе сильнее всего территориальный коэффициент снизился в Москве — на 5,26% (с 1,9 до 1,8), в Приволжском федеральном округе — в Уфе и Нижнем Новгороде — на 4,65% (с 1,72 до 1,64), а в Южном федеральном округе (ЮФО) снижение произошло фактически повсеместно.

Коэффициент позволяет учитывать ключевые факторы, среди которых: количество и качество автомобилей, состояние дорог и развитость инфраструктуры. Это уже не первый этап реформы ОСАГО, и как мы видим (…) средний размер страховой премии для аккуратных водителей не увеличивается, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Добавим, что территориальные коэффициенты остаются на сегодняшний день одной из базовых переменных, которую страховые компании применяют для расчета конечной цены страхового полиса на местах.

При этом повышение множителей коснулось, в первую очередь, населенных пунктов из регионов «красной» зоны Российского Союза Автостраховщиков (РСА) — то есть регионов, наиболее подверженных рискам страхового мошенничества.

Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», с недавнего времени мошенники придумали новую схему «развода» по ОСАГО, устраивая реальную аварию на «глазах» видеорегистратора, что вынуждает страховщиков выплачивать компенсации.