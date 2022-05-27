«Зеленые карты» для автопутешествий россиян в Европу работать больше не будут

Международный полис страхования необходим для поездок на автомобиле на территории Евросоюза. Теперь же соглашение о признании «Зеленых карт» между Россией, ЕС и Швейцарией прекращается. Впрочем, до 1 июня поехать в Европу на машине все еще можно. Если, конечно, вас пропустят ввиду политической ситуации в мире, а также по-прежнему не снятых в отдельных странах коронавирусных ограничений.

Между тем, страдают от европейских «нападок» и украинские водители. К примеру, в Болгарии с их машин аборигены скручивают номерные знаки, фактически лишая владельцев возможности передвигаться по дорогам общего пользования. И вот, собственно, почему.

А у белорусских водителей в некоторых странах Европы и вовсе отбирают автомобили. Похоже, беспределу толерантных соседей предела нет.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM