Назван самый угоняемый автомобиль России, и это не LADA

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Летом этого года от угонщиков больше всего пострадали обладатели машин корейского бренда Hyundai. А лидер по числу хищений автотранспорта — Московская область. Скорее всего, тенденция продолжится, ведь дефицит запчастей никуда не делся, а доходы граждан продолжают падать.
Виктор Васильев

О том, что чаще всего жертвами угонщиков становились владельцы автомобилей Hyundai, сообщает «Страховой дом ВСК». В исследовании, подготовленном компанией, говорится, что самая угоняемая марка нынешнего лета — Hyundai. На долю этого корейского бренда пришлось 60% хищений в июле-августе. Чаще всего владельцы лишались кроссоверов Hyundai Santa Fe (40% от общего числа угонов). Такой вывод сделан после анализа всех страховых случаев, которые произошли за отчетный период.

При этом, повторимся, чаще всего машины воруют в Подмосковье — 60% происшествий. Причем в 30% случаев владельцы угнанных машин — жители Москвы, приехавшие в область по делам.

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22 августа 2022
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