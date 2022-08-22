Назван самый угоняемый автомобиль России, и это не LADA

О том, что чаще всего жертвами угонщиков становились владельцы автомобилей Hyundai, сообщает «Страховой дом ВСК». В исследовании, подготовленном компанией, говорится, что самая угоняемая марка нынешнего лета — Hyundai. На долю этого корейского бренда пришлось 60% хищений в июле-августе. Чаще всего владельцы лишались кроссоверов Hyundai Santa Fe (40% от общего числа угонов). Такой вывод сделан после анализа всех страховых случаев, которые произошли за отчетный период.

При этом, повторимся, чаще всего машины воруют в Подмосковье — 60% происшествий. Причем в 30% случаев владельцы угнанных машин — жители Москвы, приехавшие в область по делам.