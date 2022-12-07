Иначе никак: страховщики настаивают на ремонте машин запчастями с разборок

— Главная проблема при ремонте автомобиля по ОСАГО — слишком короткий срок, который отводится для него законом. 30 дней — это крайне мало, поскольку сейчас существуют большие проблемы со сроками доставки запчастей и их дефицитом, — объяснил во время прямого эфира президент РСА Евгений Уфимцев.

Страховщики настаивают на увеличении сроков ремонта до 60 дней. Кроме того, их не устраивает требование чинить автомобили исключительно новыми запчастями. Так, в качестве примера г-н Уфимцев привел Дальний Восток, где почти все ездят на праворульных «японцах». Таких машин насчитывается там порядка 3 млн. единиц. При этом найти новые кузовные детали практически нереально из-за преклонного возраста многих моделей. А как их тогда восстанавливать? Только «бэушными» комплектующими, говорит президент РСА.

Можно предположить, что, получив возможность использовать дешевые запчасти с разборок, страховые компании немедленно начнут ремонтировать ими не только «праворульки», но и все остальные автомобили, включая совсем новые. Но по этому поводу глава союза автостраховщиков ничего не сказал.

А более подробно о существующих в автомобильном страховании проблемах — взглядах противоположных сторон и решениях — можно узнать из записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.