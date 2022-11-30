ОСАГО по-новому: какие жуткие проблемы ждут российских водителей в 2023 году

В условиях дефицита и всеобщего подорожания в автомобильном секторе страны тарифы по ОСАГО претерпели корректировку. Но в лучшую ли сторону? Отнюдь. Так, по данным Российского союза автостраховщиков, ремонт транспортных средств по «автогражданке» подорожал в среднем на 30%. Поэтому, собственно, Центральный банк РФ расширил коридор базового тарифа в обе стороны на 26%, что сказалось на повышении премии ОСАГО примерно на 10%. Сами же полисы прибавили в цене на 15%. То ли еще будет!
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, «стоимость ремонта теперь рассчитывается только с учетом цен аналогов оригинальных деталей, если производители этих оригиналов ушли из России». Под неоригинальными запчастями подразумеваются не только запчасти, которые изготавливают в других странах, но и те, что были выпущены на российских предприятиях. Понятно, что их качество далеко не всегда соответствует заявленному и уж тем более — фирменному.
Правда, в качестве «антикризисной» меры, как ее называют сами страховщики, обсуждается применение «бэушных» деталей. Если по-простому, то ремонтировать машины будут старыми запчастями. Это, конечно, лучше, чем ничего, но «днище» — простите — еще то!
Наладить параллельный импорт деталей, как мы видим на примере автомобилей, труда не составляет. Однако прагматичным (читай — хитрым) приверженцам антикризисной программы проще навязать автовладельцам установку подержанных компонентов. А дальше, как говорится, ваши проблемы.
Еще хуже, что ждать необходимую запчасть придется много дольше, чем раньше. Сегодня, напомним, установленный срок ремонта составляет 30 календарных дней. Теперь же максимальное временное окно для восстановления машины по ОСАГО хотят увеличить еще больше. Иными словами, авто после ДТП вам вернут через пару месяцев, да еще и со ставшими новыми старыми деталями!
По данным ряда страховых компаний, сейчас уже отказываются от приобретения полисов ОСАГО в различных регионах страны 25–50% автовладельцев.
Главное — не забывайте исправно платить за страховку, поддерживая в кризис «антикризисную» идею страховщиков, которые и раньше-то неохотно выполняли свои обязательства, занижая выплаты, а то и вовсе лишая их автомобилистов. Дальше будет даже не как всегда, а много хуже. Впрочем, нам не привыкать…