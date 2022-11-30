ОСАГО по-новому: какие жуткие проблемы ждут российских водителей в 2023 году

В условиях дефицита и всеобщего подорожания в автомобильном секторе страны тарифы по ОСАГО претерпели корректировку. Но в лучшую ли сторону? Отнюдь. Так, по данным Российского союза автостраховщиков, ремонт транспортных средств по «автогражданке» подорожал в среднем на 30%. Поэтому, собственно, Центральный банк РФ расширил коридор базового тарифа в обе стороны на 26%, что сказалось на повышении премии ОСАГО примерно на 10%. Сами же полисы прибавили в цене на 15%. То ли еще будет!

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, «стоимость ремонта теперь рассчитывается только с учетом цен аналогов оригинальных деталей, если производители этих оригиналов ушли из России». Под неоригинальными запчастями подразумеваются не только запчасти, которые изготавливают в других странах, но и те, что были выпущены на российских предприятиях. Понятно, что их качество далеко не всегда соответствует заявленному и уж тем более — фирменному.

Правда, в качестве «антикризисной» меры, как ее называют сами страховщики, обсуждается применение «бэушных» деталей. Если по-простому, то ремонтировать машины будут старыми запчастями. Это, конечно, лучше, чем ничего, но «днище» — простите — еще то!