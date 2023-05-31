Власти пытаются поддержать отечественный автопром с помощью ОСАГО

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предлагает внести поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Они подразумевают уменьшение базовой ставки ОСАГО для владельцев автомобилей российского производства.

— Новая пониженная ставка может применяться к транспортным средствам, произведенным на территории РФ с уровнем локализации в 2023 году — не менее 1300 баллов; в 2024 году — не менее 1700 баллов; в 2025 году — не менее 2000 баллов; в 2026 году — не менее 2500 баллов устанавливаются пониженные базовые ставки, — гласит текст законопроекта.

Для сравнения скажем, что уровень локализации LADA Vesta NG эквивалентен 4500—5000 баллам — в зависимости от комплектации модели. Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял в СМИ, что Vesta NG локализована примерно на 85%. Напомним также, что максимально возможная степень локализации, в соответствии с постановлением Правительства №719, составляет 8880 баллов.

Уже отправленный на отзыв в Правительство РФ законопроект Кутепова призван стимулировать приобретение автомобилей российского производства через снижение для них стоимости ОСАГО, сообщает РИА Новости. Но насколько может подешеветь «автогражданка» для нашемарок — совершенно непонятно: сенатор цифр не называет.