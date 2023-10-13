Повреждения автомобилей из-за ям и сугробов предложили «покрыть» полисом ОСАГО

Законопроект еще не внесен в Госдуму, и когда именно это произойдет, пока неясно. Однако если инициатива получит поддержку и поправки вступят в силу, то автовладельцы смогут получать компенсации в рамках ОСАГО за повреждения машин, случившиеся из-за попадания в дорожную яму, столкновения с сугробом, падения сосульки с крыши или даже не спиленного вовремя старого дерева.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект предлагает изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», чтобы возмещению в рамках полиса ОСАГО подлежал и вред, причиненный в результате незаконных действий — или бездействий — органов местного самоуправления, отвечающих за состояние дорог или организаций коммунального комплекса.

Нилов подчеркнул, что сейчас в подобных ситуациях водители, конечно, могут самостоятельно судиться с органами власти, однако тяжбы могут занимать несколько лет и создавать излишнюю нагрузку на судебную систему. Кроме того, невозможность возместить ущерб по страховке «снижает уровень доверия и интереса к полису ОСАГО».