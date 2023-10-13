Почему и как в России наказывает законопослушных водителей вместо нарушителей-пешеходов

На рассмотрение высшей судебной инстанции попала жалоба по делу, связанному с наездом автомобиля на пешехода, нарушевшего ПДД. В Краснодаре некий гражданин Апкарян решил перебежать дорогу рядом с пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. И попал под колеса машины, принадлежащей Кубанскому государственному аграрному университету. В результате инцидента безумный «пешик» погиб. Уголовное дело в отношении шофера прекратили за отсутствием состава преступления. Но четыре родственницы умершего — Наталья и Наира Абкарян, Светлана Галечян и Сильва Манвелян — решили, что называется, «срубить бабла» с владельца ТС — с учебного заведения.

И подали иск о возмещении им морального вреда — по 1 млн. рублей каждой. Суд первой инстанции выделил им по 300 000. А Краснодарский краевой суд снизил размер компенсации до 150 000 рублей. На том основании, что Апкарян проявил грубую неосторожность, переходя проезжую часть дороги на запрещающий сигнал пешеходного светофора. Решения судов, судя по всему, не удовлетворили ни одну из сторон процесса и в конце концов дело добралось до Верховного Суда.

Последний оставил решение коллег в силе, сославшись на ст. 1079 ГЛ РФ. Согласно ей, юрлица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств и т. п.) обязаны возместить ущерб, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.