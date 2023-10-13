Почему и как в России наказывает законопослушных водителей вместо нарушителей-пешеходов

На рассмотрение высшей судебной инстанции попала жалоба по делу, связанному с наездом автомобиля на пешехода, нарушевшего ПДД. В Краснодаре некий гражданин Апкарян решил перебежать дорогу рядом с пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. И попал под колеса машины, принадлежащей Кубанскому государственному аграрному университету. В результате инцидента безумный «пешик» погиб. Уголовное дело в отношении шофера прекратили за отсутствием состава преступления. Но четыре родственницы умершего — Наталья и Наира Абкарян, Светлана Галечян и Сильва Манвелян — решили, что называется, «срубить бабла» с владельца ТС — с учебного заведения.
И подали иск о возмещении им морального вреда — по 1 млн. рублей каждой. Суд первой инстанции выделил им по 300 000. А Краснодарский краевой суд снизил размер компенсации до 150 000 рублей. На том основании, что Апкарян проявил грубую неосторожность, переходя проезжую часть дороги на запрещающий сигнал пешеходного светофора. Решения судов, судя по всему, не удовлетворили ни одну из сторон процесса и в конце концов дело добралось до Верховного Суда.
Последний оставил решение коллег в силе, сославшись на ст. 1079 ГЛ РФ. Согласно ей, юрлица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств и т. п.) обязаны возместить ущерб, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
ВС подчеркнул, что даже в отсутствии вины владельца источника повышенной опасности и при наличии грубой неосторожности лица, жизни или здоровью которого причинен вред, суд не вправе полностью освободить владельца ТС от ответственности. То есть, получается, что даже если водитель абсолютно не виновен, отвечать за смертельную глупость пешехода придется все равно ему.
Статья 1079 ГК, на которую ссылаются в подобных случаях суды, печально известна многим автовладельцам, «нарвавшимся» на самоубийственное поведение других участников дорожного движения. Парадокс в том, что абсурдная несправедливость ее формулировок очевидна не только автомобилистам, но и юристам. Однако ни последние, ни законодатели даже не пытаются что-то с этим сделать. Хотя на самом деле положение вполне по силам поправить тому же Верховному Суду. Ему достаточно на очередном своем пленуме решить, что явное и грубое нарушение ПДД пострадавшим в аварии приравнивается к умышленному причинению себе вреда.
И все встанет на свои места: сам поперся на запрещающий сигнал — сам и получил, «что заказывал» (увечье или смерть), прочие люди тут не при чем. Скажете — не гуманно? А вы поставьте себя на место водителя, внезапно для себя сбившего такого самоубийцу — со всеми вытекающими последствиями. Никому же не приходит в голову, например, карать организацию, отвечающую за тротуар возле многоэтажки, на который упал выбросившийся из окна самоубийца…