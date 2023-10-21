Размер средней выплаты по ОСАГО в сентябре побил новый рекорд

Как сообщает пресс-служба РСА со ссылкой на президента ассоциации Евгения Уфимцева, в текущем году средняя выплата по «автогражданке» растет каждый месяц и каждый квартал. В первом квартале она составляла 82 803 рублей, во втором — уже 86 404 рублей, а по итогам третьего — 93 435 рублей.

– По итогу девяти месяцев 2023 года мы видим, что несмотря на начавшуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и достигать новых рекордов, — отметил функционер. — Это отчасти объясняется постоянным ростом курса доллара и евро, что не может не оказывать обоснованное давление на среднюю премию по ОСАГО, которая при этом увеличилась лишь на 0,8%…

При этом количество заявленных убытков за девять месяцев 2023 года снизилось на 9% — с 1,64 до 1,48 миллиона, а число урегулированных убытков упало на 13% — с 1,58 до 1,37 млн. Последние цифры говорят о том, что страховщики стали реже удовлетворять законные требования автовладельцев о возмещении причиненного ущерба.