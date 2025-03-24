Объявлены тарифы на расширенное ОСАГО для России и Беларуси

В скором времени водителям, постоянно ездящим из России в Беларусь и обратно, не нужно будет каждый раз приобретать разовую страховку на границе. Расширенное ОСАГО, действующее на территории обеих стран, вступит в силу 23 апреля: 18 марта Президент Лукашенко подписал соответствующий указ.

Базовая ставка единого ОСАГО установлена на уровне 3400 рублей, максимальная — 3590 рублей. Владельцам грузового транспорта придется заплатить от 7560 до 7980 рублей. Продажу новых страховых полисов обещают начать вскоре после вступления в силу общих тарифов. Подробности будут изложены в новых Правилах системы страхования: их подписание и опубликование ожидается в ближайшее время.

На сегодняшний день автомобилисты, пересекающие границу с Республикой Беларусь, обязаны приобрести так называемую «Синюю карту» — разовый полис обязательного страхования. Его стоимость для легкового автомобиля составляет 1110 рублей на 15 дней или 1480 рублей на месяц. «Синяя карта» продолжит существование: ей можно будет пользоваться для разовых путешествий в Беларусь. При текущей цене это более выгодно, чем покупка единого полиса.

Более того, Российский союз автостраховщиков ведет переговоры о расширении действия «Синей карты» на другие государства, в том числе не имеющие с Россией общих границ. В списке потенциальных партнеров Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия и, возможно, даже Иран.