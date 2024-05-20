Главный автомобиль: каким видит будущее самый известный китайский производитель

В апреле этого года китайская компания BYD, еще недавно известная в узких кругах выпуском аккумуляторов для смартфонов популрных европейских марок, чуть было не завоевала титул «Всемирный автомобиль года-2024» (The World Car Awards) со своим электрчудом BYD Yangwang U8. А по итогам 2023-его обогнала пресловутую Tesla по реализованным по всему миру машин с электроприводом. Правда, тут пока речь идет о гибридах, но никаких сомнений в том, что китайцы совсем скоро «сделают» г-на Маска и в сегменте чистых «электричек» – нет. И на достигнутом марка останавливаться не собирается, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился, посетив ее стенд на «Пекинском автосалоне-2024». В России, правда, продукция бренда официально не представлена, но «серые» торговцы уже вовсю предлагают желающим все тот же Yangwang U8 за 32 млн. рублей.