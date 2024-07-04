RDS GP: полсотни снимков, которые заставят вас полюбить дрифт

Дрифт — дисциплина по мировым автоспортивным меркам новая, но уже полюбившаяся тысячам фанатов по всему миру. В США, Европе, Японии есть свои дрифт-серии, а в России на протяжении уже 15 лет проходит RDS GP — один из самых популярных не просто в стране, а в мире турниров. И если вы еще ни разу не были на этапе этой серии, то самое время познакомиться с чемпионатом хотя бы по фотографиям с уик-энда в Санкт-Петербурге на трассе «Игора Драйв».