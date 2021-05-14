Почему новые модели шин Nokian будут появляться быстрее, чем раньше

Объявлено, что новейший испытательный центр позволит компании ускорить циклы разработки продуктов и укрепить свои позиции как производителя покрышек премиум-класса.

— Теперь мы можем тестировать шины на собственном испытательном полигоне во всех условиях, для которых они разработаны. Для нас это большое конкурентное преимущество, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Олли Сеппала, руководитель отдела исследований и разработок Nokian Tyres.

У нового испытательного центра есть название — Hakka Ring («Хакка Ринг»). Любопытно, что финские шинники впервые «выходят» за пределы родной страны — до этого компания располагала лишь полигонами на севере Европы, в городах Ивало и Нокиа.

Строительные работы в Испании начались в 2018 году. Правда, из-за COVID-19 их пришлось приостановить на короткое время, но затем стройку смогли продолжить после стабилизации ситуации и принятия необходимых мер безопасности.

К слову, концерн Nokian Tyres — первый производитель шин, который отказался от канцерогенных высокоароматических масел, перейдя на низкоароматические: в финских покрышках используются рапсовое масло и сосновый экстракт. Но теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», наши северные соседи решили пойти еще дальше.