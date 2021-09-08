Dunlop развивает экологическую программу «ЭкоПатруль Dunlop»

Акция прошла совместно с партнером компании ООО «Дмитровский завод РТИ», одним из крупнейших в России заводов по переработке отходов шин.
В этом году компании-инициаторы провели очистку несанкционированной свалки шин в деревне Лебедево Калининского района Тверской области.
Участники мероприятия, в числе которых были представители «Данлоп Тайр СНГ», активное участие заместитель генерального директора завода РТИ, группа волонтёров из Тверского Государственного Университета и представители городской администрации, погрузили и отправили на переработку более 8 тонн выброшенных шин.
Свалки из покрышек наносят огромный урон окружающей среде. Все дело в том, что выброшенная в лесу покрышка разлагается более ста лет, выделяя токсичные вещества в почву и воздух. Кроме того, в таких местах часто происходят возгорания. Сгоревшие покрышки утилизировать гораздо сложнее — нужно специальное оборудование для пиролизной переработки.
Старые шины в процессе переработки превращают в резиновую крошку — ее используют для создания покрытий детских и спортивных площадок, стадионов. Кстати, в рамках программы «ЭкоПатруль Dunlop» компании в конце сентября построят новую детскую площадку.
В рамках экологической инициативы «ЭкоПатруль Dunlop» были также организованы пункты бесплатного приема шин от населения — покрышки можно сдать в брендированные контейнеры в Москве и Московской области.
Адреса пунктов приема можно посмотреть на сайте: https://dunlop-tire.ru/responsibility#location