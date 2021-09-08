Dunlop развивает экологическую программу «ЭкоПатруль Dunlop»

Свалки из покрышек наносят огромный урон окружающей среде. Все дело в том, что выброшенная в лесу покрышка разлагается более ста лет, выделяя токсичные вещества в почву и воздух. Кроме того, в таких местах часто происходят возгорания. Сгоревшие покрышки утилизировать гораздо сложнее — нужно специальное оборудование для пиролизной переработки.

Старые шины в процессе переработки превращают в резиновую крошку — ее используют для создания покрытий детских и спортивных площадок, стадионов. Кстати, в рамках программы «ЭкоПатруль Dunlop» компании в конце сентября построят новую детскую площадку.