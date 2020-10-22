Как продавцы обманывают покупателей, выдавая старые шины за новые

Способов замаскировать старые шины под новые у мошенников множество. И при наличии таланта убеждения и навыков продавать даже снег зимой им ничего не стоит, отвлекая внимание от деталей, впарить неопытному покупателю откровенный шинный хлам.
Прежде, чем лезть в карман за кошельком, стоит обратить внимание на дату изготовления. Шины, как и любой другой товар, имеют срок годности. И даже если они, будучи новыми, пролежали на складе пару-тройку лет, то к таким шинам нужно отнестись с большим недоверием.
Все дело в том, что со временем даже у шин складского хранения происходят необратимые изменения в структуре. Будучи новой с виду, но просроченной по дате изготовления, такая резина, увы, долго не прослужит. Она рассыхается, появляются трещины, отслаиваться протектор — все это не только ухудшает ее свойства, но и делает использование небезопасным.
Впрочем, для большей успешности сделки дату изготовления покрышки мошенники могут и перебить. А потому нужно быть крайне внимательным при осмотре шин. Деформация, порезы, вырванные куски резины, трещины снаружи и внутри, а также белесый налет расскажут об истинном положении дел и реальном возрасте резины. Разумеется, от такой покупки лучше отказаться.
Если же внешний осмотр не вызвал нареканий, то стоит обратить внимание на детали. Например, необходимо потрогать шины на предмет эластичности ламелей и блоков протектора — от того, насколько они подвижны, зависит эффективность работы покрышки на дороге, на заснеженной или обледенелой трассе, а также интенсивность осушения пятна контакта на мокром асфальте.
Высота протектора также играет большую роль в безопасности шин. Если мы говорим о летней резине, то высота протектора здесь не должна быть менее 3 мм (критический износ, когда пятно контакта с ростом скорости буквально тает на глазах — 1,6 мм). К зимним покрышкам из-за сложных условий, в которых им приходится работать, применяется более суровое требование — протектор должен быть не менее 5 мм. И не стоит брать резину, где протектор на 1—2 мм выше от нижней границы — долго такая не прослужит, как бы не уверял продавец. Изношенная центральная часть протектора, неравномерный износ, дефекты на внутренней части покрышки — все это также должно остановить покупателя.
Шины с нарезанным протектором тоже несут опасность. Их и без того нарушенные долгой эксплуатацией свойства еще более ухудшаются, равно как и сокращается толщина покрышки. Чтобы не купить такую резину, стоит внимательно осмотреть водоотводящие канавки. Как правило, в них есть специальные маркеры или маячки в виде небольших бугорков, которые подсказывают водителю степень износа — когда протектор выравнивается с ними, шину нужно менять. Так вот если проектор нарезали непрофессионалы, то такие бугорки будут попросту отсутствовать — их обязательно срежут. Но если работали профи, то бугорки могут остаться. Однако рассмотрев их внимательно, будет заметно, что их высоту корректировали.
Не стоит гнаться за дешевизной. В особенности при покупке шин. В конечном итоге это может стоить вам жизни. Покупать бэушную резину стоит с холодной головой, проводя детальный внешний и внутренний осмотр покрышек.
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