Как продавцы обманывают покупателей, выдавая старые шины за новые

Способов замаскировать старые шины под новые у мошенников множество. И при наличии таланта убеждения и навыков продавать даже снег зимой им ничего не стоит, отвлекая внимание от деталей, впарить неопытному покупателю откровенный шинный хлам.

Прежде, чем лезть в карман за кошельком, стоит обратить внимание на дату изготовления. Шины, как и любой другой товар, имеют срок годности. И даже если они, будучи новыми, пролежали на складе пару-тройку лет, то к таким шинам нужно отнестись с большим недоверием.

Все дело в том, что со временем даже у шин складского хранения происходят необратимые изменения в структуре. Будучи новой с виду, но просроченной по дате изготовления, такая резина, увы, долго не прослужит. Она рассыхается, появляются трещины, отслаиваться протектор — все это не только ухудшает ее свойства, но и делает использование небезопасным.

Впрочем, для большей успешности сделки дату изготовления покрышки мошенники могут и перебить. А потому нужно быть крайне внимательным при осмотре шин. Деформация, порезы, вырванные куски резины, трещины снаружи и внутри, а также белесый налет расскажут об истинном положении дел и реальном возрасте резины. Разумеется, от такой покупки лучше отказаться.

Если же внешний осмотр не вызвал нареканий, то стоит обратить внимание на детали. Например, необходимо потрогать шины на предмет эластичности ламелей и блоков протектора — от того, насколько они подвижны, зависит эффективность работы покрышки на дороге, на заснеженной или обледенелой трассе, а также интенсивность осушения пятна контакта на мокром асфальте.